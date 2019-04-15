Фотофакт: красно-зеленого домовенка «от сглаза» продают в Гомеле

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В центральном книжном магазине Гомеля покупатели заметили необычный товар. Улыбающийся домовенок, раскрашенный в цвета государственного флага Беларуси, да еще и с орнаментом, как на флаге, и с надписью «от сглаза» продается на кассах магазина. Цена «оберега» - 6 рублей.