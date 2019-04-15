По факту падения с высоты солдата возбуждено уголовное дело

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Следователи выясняют обстоятельства инцидента в войсковой части в Минске, где 13 апреля упал с высоты 21-летний военнослужащий. Напомним, солдат выпал из окна туалета на четвертом этаже казармы. Парень получил травмы, но остался жив и был госпитализирован.

- В целях установления всех обстоятельств произошедшего, использования полного комплекса процессуальных мер возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», - сообщает Следственный комитет Беларуси. - В рамках отработки версии о попытке суицида особое внимание уделяется возможным мотивам.

Следователи уже выяснили, что никто с солдатом не контактировал перед случившимся, в туалете он был один.

- Изучается морально-психологический климат в коллективе. Если будут установлены нарушения, связанные со взаимоотношениями в подразделении, будет дана соответствующая правовая оценка, - заверяют в СК.