2019-04-15T11:04:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Речице 4-летний мальчик выпал из окна

Ребенок облокотился на москитную сетку
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Речице 4-летний мальчик выпал из окнаВ Речице 4-летний мальчик выпал из окнаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Первая жертва москитной сетки: в Речице из окна выпал маленький ребенок. Это произошло в начале апреля: 4-летний мальчик приболел, и мама, уходя на работу, решила в тот день не отправлять сына в детский сад, а оставить дома с дедушкой.

В какой-то момент пенсионер вышел в другую комнату и не заметил, как малыш забрался на подоконник, облокотившись на москитную сетку на окне. Под тяжестью ребенка она выпала вниз вместе с ним. К счастью, под окном были кусты, которые смягчили удар. Мальчик остался жив, но был госпитализирован в районную больницу, где у него диагностировали перелом двух ребер и ушиб легкого.

Семья не состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. Милиция проводит проверку, сообщает dneprovec.by со ссылкой на инспекцию по делам несовершеннолетних РОВД.

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