2019-04-15T10:52:09+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о медальном плане на Европейские игры: «Не меньше, чем в Баку»

Президент выступил на заседании исполкома НОК
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко поставил медальный план на Европейские игрыЛукашенко поставил медальный план на Европейские игрыФото: Павел МАРТИНЧИК
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Президент Беларуси 15 апреля принимает участие в заседании исполкома Национального олимпийского комитета. На встрече обсуждают работу НОК и подготовку к Европейским играм в Минске.

- К нам в эти дни будет приковано пристальное внимание мирового сообщества. Задача - не только провести Игры на самом высоком уровне. Мы должны в очередной раз показать, что на нашей земле созданы комфортные и, что немаловажно, безопасные условия для жизни и самореализации человека, - потребовал Александр Лукашенко.

Президент поставил задачу белорусским спортсменам на грядущие Европейские игры, сообщает его пресс-служба:

- К какому спортивному результату мы стремимся? Медальные планы на Игры публично не озвучивались, тем не менее задача стоит конкретно: не меньше, чем в Баку.

Напомним, с I Европейских игр, которые проходили в Азербайджане, спортсмены Беларуси вернулись с 43 наградами, в том числе 10 золотыми, заняв итоговое 7-е место.

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