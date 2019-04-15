Минская турфирма не вернула деньги за отмененный тур: милиция ищет потерпевших

С заявлением обратились пока десять человек

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Столичное общество с ограниченной ответственностью «Солид» не вернуло минчанам деньги за отмененный тур. Сотрудники турфирмы брали 100-процентную предоплату, обещали проводить сопровождение вплоть до вылета из Минска, но отправиться на отдых клиенты так и не смогли - как и вернуть свои деньги.

С заявлением в милицию обратились десять человек, но правоохранители полагают, что потерпевших гораздо больше. Поэтому просят всех, пострадавших от действий ООО «Солид» обращаться в Центральное РУВД Минска лично или по телефонам +37517 288-02-02, +37525 775-86-72 либо по короткому номеру 102.

Первые заявления поступили в милицию еще в октябре 2018 года, сообщает столичное ГУВД. Сотрудники отдела уголовного розыска провели проверку, в ходе которой указанные заявителями факты подтвердились.