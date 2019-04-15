2019-04-15T11:35:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебском районе утонул 5-летний мальчик

Ребенок гулял возле дома и пропал из поля зрения
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Витебском районе утонул 5-летний мальчик. Фото: СКВ Витебском районе утонул 5-летний мальчик. Фото: СК
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В Витебске следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка. Районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту трагической смерти 5-летнего мальчика.

- Предварительно установлено, что 14 апреля около 20 часов 30 минут ребенок гулял вблизи дома по месту жительства. В какой-то момент мальчик пропал из поля зрения. Отец отправился его искать и обнаружил его за домом в водоеме, - сообщает Следственный комитет.

Напомним, двухлетнего Ваню, который пропал в деревне Любашки Каменецкого района, искали три дня и нашли утонувшим >

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