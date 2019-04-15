Лукашенко: «Беларусь учится у восточных соседей - России и Китая»

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Президент Беларуси заявил в интервью турецкому информационному агентству «Анадолу», что Беларусь учится у своих восточных соседей - России и Китая. «Многое из того, что происходит в России, нам понятно», сказал Александр Лукашенко. Из ее ошибок руководство Беларуси делает выводы.

- То же и с Китайской Народной Республикой. Я, еще не будучи президентом, первый раз поехал в Китай, когда они создавали свободные экономические зоны и привлекали инвесторов. Я очень многому там научился. И рад, что, когда стал президентом, угадал, сориентировавшись на Китай. Сейчас Китай нас поддерживает, и мы кое-что берем из их опыта и осваиваем в Беларуси, - цитирует Лукашенко belta.by.

В то же время президент считает, что многие тенденции, которые происходили и происходят в Беларуси, «Западу не нравятся»:

- Плохо шли, хорошо шли, тяжело нам было, легко, но мы создали это государство, и сегодня Запад воспринимает нас как государство. Запад отменил санкции против нас - значит, косвенно они признали, что не во всем были правы. Поэтому мы спокойно относимся к объективной критике. Мы хорошие ученики, умеем учиться.

По словам Лукашенко, «у Запада есть много хорошего, чему можно научиться».