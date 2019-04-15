Оле-Эйнар Бьорндален: «Домрачева точно получит предложение пойти в политику»

Оле-Эйнар Бьорндален и Александр Лукашенко общались на "Гонке легенд" в 2016 году. Фото: БелТА

Норвежский биатлонист и супруг Дарьи Домрачевой порассуждал, может ли она стать президентом Беларуси

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Восьмикратный Олимпийский чемпион Оле-Эйнар Бьорндален в интервью Марии Командной порассуждал о карьере Дарьи Домрачевой после спорта.

- Вы знакомы с Александром Лукашенко? Мне кажется, что он ваш фанат. Фанат жены точно!

– Да, мы виделись. Фанат жены точно. И просто он большой фанат биатлона.

- Ваша жена – национальное достояние своей страны. Может она когда-нибудь станет президентом Беларуси?

– (смеется) Президентом страны?

- Да-да. Она такая популярная.

– Зная ее, не думаю, что это когда-либо случится. Она точно получит предложение пойти в политику, но я не уверен, что она его примет, – сказал Бьорндален в интервью YouTube-каналу COMMANDOS.

Еще Бьорндален рассказал о постоянных разъездах:

- Мы живем в Минске время от времени по пару недель, потому что мы много путешествуем, особенно зимой. Мы проводим много времени в Австрии и Норвегии. Скажем так, мы живем везде.

Также Бьорндален рассказал о доме в местечке Лапоровичи:

- Мы практически его построили. Но его больше строит семья Дарья, ее родственники прекрасные архитекторы, поэтому я не руковожу строительством.

Жилище Домрачевой изнутри: дом-бассейн со стеклянными стенами

- Вы планируете остаться здесь? Может, получить гражданство Беларуси?

- Посмотрим. Сейчас мы сюда приехали ненадолго. Нам нравится здесь. Все зависит от того, чем я буду заниматься В прошлом году я работал на норвежском телевидении. Надо понять, чем я буду занимать в следующем.