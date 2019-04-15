2019-04-15T12:44:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Стульчак из красного дерева украли из кафе в Минске

В краже подозревают молодого человека в длинном черном пальто
Павел МИЦКЕВИЧ
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В краже подозревают молодого человека. Фото: ГУВДВ краже подозревают молодого человека. Фото: ГУВД
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Столичная милиция ищет похитителя стульчака - сиденья для унитаза, стоимостью 180 евро. Стульчак из красного дерева ручной работы исчез из туалета одного из кафе Минска вечером 19 марта.

В краже подозревают молодого человека, который заходил в кафе в длинном черном пальто и с рюкзаком за спиной. Парень среднего роста и телосложения со светлыми волосами. Возможный похититель стульчака попал в объектив камеры видеонаблюдения, его портрет опубликовало столичное ГУВД. Всех, узнавших изображенного на фото мужчину, просят позвонить в Советское РУВД Минска по номерам: +37529 898-99-61, +37517 239-67-83 или по короткому номеру 102. Конфиденциальность при этом гарантируется.

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