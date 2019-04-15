2019-04-15T13:43:39+03:00
Экономика
КП Беларусь

Замминистра энергетики: роста тарифов после запуска БелАЭС не ожидается

Физический пуск первого энергоблока запланирован на ближайшую осень
Павел МИЦКЕВИЧ
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Физический пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на осень 2019 годаФизический пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на осень 2019 годаФото: Сергей ГАПОН
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После запуска Белорусской АЭС тарифы на электроэнергию будут зависеть в том числе от договоренностей по цене на газ, заявил замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк. При этом рост тарифов для реального сектора не прогнозируется:

- Атомная энергия будет замещать только до 5 млрд куб. м газа, - цитирует замминистра belta.by. - Остается еще большой объем электроэнергии на газу, а продаваться будет микс - атомная и газовая электроэнергия, так что многое зависит от того, как сложатся цены на газ.

Физический пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован уже на осень 2019 года. Но завозить ядерное топливо сюда пока не спешат. В этом случае начнется «совершенно другой режим работ на станции», отметил замминистра. По планам, привезти ядерное топливо на АЭС должны за месяц до физического пуска.

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