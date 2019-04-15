В Бресте на грабеже попался мошенник, который продавал связи с силовиками

Брестчанин второй раз попался на одном и том же. Фото: Оксана БРОВАЧ

Изменить размер текста: A A

В руки правоохранителей попался 35-летний брестчанин, который промышлял мошенничеством. Задержали его в марте за то, что возле ночного клуба он выхватил из рук другого мужчины кошелек с деньгами. Но во время расследования грабежа обнаружилось, что это не единственный его проступок.

Следователи выяснили, что в 2018 году мужчина жил за счет людей, которых обманывал - хвастался связями в силовых структурах и брал деньги за то, чтобы «повлиять на решение вопроса».

- Он находил граждан, родственники которых отбывают наказание в исправительных учреждениях и сообщал им ложные сведения о возможности повлиять на решение вопроса об их условно-досрочном освобождении. Он получал за это денежные средства, заведомо зная, что такой возможности у него нет, - комментирует Дмитрий Иванюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области.

Кроме этого мужчина предлагал дать взятку сотрудникам МРЭО ГАИ за водительское удостоверение - за эту услугу тоже брал деньги.

О мужчине известно, что он уже был неоднократно судим, в том числе и за мошенничество. Теперь в отношении него возбудили шесть уголовных дел - за грабеж, мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Он под стражей. Следствие продолжается.