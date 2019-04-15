2019-04-15T16:08:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Из-за пожара на почте Гродно окутал густой дым

В пристройке, где велись ремонтные работы, горели стройматериалы
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Гродно произошел пожар в здании почтыВ Гродно произошел пожар в здании почтыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В понедельник около полудня в Гродно произошел пожар в здании почтовой связи на улице Буденного неподалеку от гродненского железнодорожного вокзала. Точнее - в пристройке к зданию. Горожане заметили густой дым, который поднялся над центром Гродно, и вызвали спасателей.

Возгорание было ликвидировано - не прошло и пяти минут. Причина пожара пока устанавливается, сообщает Гродненское областное управление МЧС. Пострадавших в результате ЧП нет.

Уже известно, что в пристройке, где велись ремонтные работы, горели стройматериалы, внутри было сильное задымление.

По предварительной информации, на крыше велись огневые работы, в это время был сильный ветер, который способствовал распространению пламени, пишет s13.ru. А сильный дым дало горение хранившегося здесь пенополистирола - на него с кровли упали искры.

Из-за пожара на почте Гродно окутал густой дым. Фото: hrodna.life

Из-за пожара на почте Гродно окутал густой дым. Фото: hrodna.life

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Семейная пара и друг семьи попались с гашишем – изъято более 150 граммов
Брестские пограничники задержали россиянина с патронами
В Гродно в здании почты произошел пожар
Виктор Лукашенко назначен первым вице-президентом НОК
В Бресте на грабеже попался мошенник, который продавал связи с силовиками
Замминистра энергетики: роста тарифов после запуска БелАЭС не ожидается
Стульчак из красного дерева украли из кафе в Минске
Оле-Эйнар Бьорндален: «Домрачева точно получит предложение пойти в политику»
Лукашенко: «Беларусь учится у восточных соседей - России и Китая»
В Витебском районе утонул 5-летний мальчик
Минская турфирма не вернула деньги за отмененный тур: милиция ищет потерпевших
Лукашенко о медальном плане на Европейские игры: «Не меньше, чем в Баку»
В Речице 4-летний мальчик выпал из окна
По факту падения с высоты солдата возбуждено уголовное дело
Фотофакт: красно-зеленого домовенка «от сглаза» продают в Гомеле
Прогноз погоды на 15 апреля: в Бресте до +11, в Минске до +6
В Бресте снова протестуют против строительства аккумуляторного завода
Солдат-срочник упал с высоты и получил травму
Под Оршей на пожаре погибли два человека
Микроавтобус врезался в столб в Минске
Под Жлобином в куче мусора нашли труп пенсионера
Митрополит Кондрусевич призывает прекратить снос крестов в Куропатах
Католики празднуют Вербное воскресенье
Гибель малыша в Каменецком районе: признаков насильственной смерти не обнаружено
С 14 апреля снова дорожает бензин
Минчанка выложила на YouTube съемку своих родов, которую посмотрели почти 3 миллиона раз
В руинах Белого дворца в Бресте нашли кости ребенка