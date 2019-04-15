Из-за пожара на почте Гродно окутал густой дым

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В понедельник около полудня в Гродно произошел пожар в здании почтовой связи на улице Буденного неподалеку от гродненского железнодорожного вокзала. Точнее - в пристройке к зданию. Горожане заметили густой дым, который поднялся над центром Гродно, и вызвали спасателей.

Возгорание было ликвидировано - не прошло и пяти минут. Причина пожара пока устанавливается, сообщает Гродненское областное управление МЧС. Пострадавших в результате ЧП нет.

Уже известно, что в пристройке, где велись ремонтные работы, горели стройматериалы, внутри было сильное задымление.

По предварительной информации, на крыше велись огневые работы, в это время был сильный ветер, который способствовал распространению пламени, пишет s13.ru. А сильный дым дало горение хранившегося здесь пенополистирола - на него с кровли упали искры.