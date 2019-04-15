Виктор Лукашенко назначен первым вице-президентом НОК

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Исполняющим обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета назначен помощник президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко - вместо Андрея Асташевича, который отправлен в отставку по причинам, которые пока официально не озвучены. Лукашенко будет совмещать деятельность на обеих должностях.

Сын президента будет курировать вопросы международного сотрудничества, подготовки к проведению II Европейских игр в Минске, а также легкоатлетическому матчу Европа - США, сообщает belta.by.

Напомним, старшему сыну президента Беларуси 44 года, он многодетный отец - воспитывает двоих сыновей и дочь. Решение назначить Виктора Лукашенко и. о. первого вице-президента НОК было принято членами исполкома единогласно.