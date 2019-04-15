В Гродно в здании почты произошел пожар

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Возгорание произошло в пристройке к зданию почты в Гродно на улице Буденного. О пожаре в МЧС около 12 часов 15 апреля сообщили очевидцы.

На место выехали 4 пожарных расчета. Внутри здания было сильное задымление. Оказалось, что горят стройматериалы - в здании происходила реконструкция. Людей внутри не было.

- На ликвидацию возгорания потребовалось около пяти минут. Спасатели не дали огню выйти за пределы здания. При пожаре повреждены отделочные строительные материалы, закопчены стены, потолок. Люди не пострадали, - комментируют в Гродненском областном управлении МЧС.

Причина пожара выясняется. Одна из версий - нарушение правил проведения сварочных работ.