2019-04-15T15:34:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно в здании почты произошел пожар

Его ликвидировали за 5 минут
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Спасатели не дали пожару разгореться. Фото: МЧССпасатели не дали пожару разгореться. Фото: МЧС
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Возгорание произошло в пристройке к зданию почты в Гродно на улице Буденного. О пожаре в МЧС около 12 часов 15 апреля сообщили очевидцы.

На место выехали 4 пожарных расчета. Внутри здания было сильное задымление. Оказалось, что горят стройматериалы - в здании происходила реконструкция. Людей внутри не было.

- На ликвидацию возгорания потребовалось около пяти минут. Спасатели не дали огню выйти за пределы здания. При пожаре повреждены отделочные строительные материалы, закопчены стены, потолок. Люди не пострадали, - комментируют в Гродненском областном управлении МЧС.

Причина пожара выясняется. Одна из версий - нарушение правил проведения сварочных работ.

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