Брестские пограничники задержали россиянина с патронами

Мужчине может грозить до 7 лет тюрьмы

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Автомобиль Lexus на российских номерах задержали 13 апреля в пункте пропуска «Домачево» на белорусско-польской границе в Брестском районе.

Пограничники досмотрели автомобиль 37-летнего гражданина России и нашли в нем 10 охотничьих патронов 12-го калибра. Об находке сообщили таможенникам.

- Житель Московской области утверждает, что автомобиль принадлежит его знакомому, а о боеприпасах он ничего не знал, - комментирует Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской погрангруппы.

Боеприпасы изъяли сотрудники таможни. Назначена экспертиза.

Даже если мужчина действительно вез патроны через границу не умышленно, ему все равно может грозить уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.