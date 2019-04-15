2019-04-15T16:03:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Брестские пограничники задержали россиянина с патронами

Мужчине может грозить до 7 лет тюрьмы
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Во внедорожнике россиянина нашли патроны. Фото: gpk.gov.byВо внедорожнике россиянина нашли патроны. Фото: gpk.gov.by
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Автомобиль Lexus на российских номерах задержали 13 апреля в пункте пропуска «Домачево» на белорусско-польской границе в Брестском районе.

Пограничники досмотрели автомобиль 37-летнего гражданина России и нашли в нем 10 охотничьих патронов 12-го калибра. Об находке сообщили таможенникам.

- Житель Московской области утверждает, что автомобиль принадлежит его знакомому, а о боеприпасах он ничего не знал, - комментирует Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской погрангруппы.

Боеприпасы изъяли сотрудники таможни. Назначена экспертиза.

Даже если мужчина действительно вез патроны через границу не умышленно, ему все равно может грозить уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.

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