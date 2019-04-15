Гомель - Анкара и Гродно - Анталия: между Беларусью и Турцией могут появиться новые регулярные авиарейсы

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Между Беларусью и Турцией могут открыться новые авиарейсы. Есть идея пустить самолеты из региональных аэропортов. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Турции Андрей Савиных:

- На сегодняшний день выполняются 10 авиарейсов. Кроме того, в ближайшее время добавится еще один рейс. Дальнейшее увеличение будет зависеть только от числа пассажиров, которые будут покупать билеты.

Кроме рейса Минск - Анкара планируется запустить авиарейсы из региональных аэропортов.

- Причем речь может идти не только об этом сообщении, но и в принципе Гомель - Анкара, Гродно - Анталия. Это все зависит от заинтересованности белорусских и турецких партнеров. Но речь идет только о регулярных рейсах, - заявил посол.

Однако конкретных договоренностей об этих рейсах еще нет, вопрос прорабатывается.