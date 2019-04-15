Семейная пара и друг семьи попались с гашишем - изъято более 150 граммов

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9 апреля в Минске сотрудниками наркоконтроля Московского РУВД г. Минска совместно с сотрудниками УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома в Заводском районе задержали двоих мужчин, оба ранее судимых. У одного из них нашли более 50 граммов гашиша.

Когда сотрудники правоохранительных органов обыскали квартиру, где живут оба задержанных (один из них - с девушкой и маленьким ребенком), там нашли еще более ста граммов гашиша. Он уже был расфасован и подготовлен к раскладке в тайники. Кроме того, в квартире были электронные весы, магниты и изолента.

Оказалось, девушка не только знала о том, кем работает ее 31-летний сожитель, но и сама употребляла наркотики. У нее нашли 3 грамма гашиша и 1,5 грамма порошкообразного вещества, содержащего в своем состав пара-метилэфедрон. Для такого типа психотропов это партия крупного размера. Девушку также задержали, ее ребенка передали бабушке.

Как рассказали в ГУВД Мингорисполкома, правоохранительные органы проводят проверку, выявляют покупателей и других сбытчиков наркотиков, которые были связаны с этой троицей.