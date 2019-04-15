2019-04-15T16:52:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Белоруса, который пропал в Германии, до сих пор не нашли

Последний раз он выходил на связь 7 апреля
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Дмитрий не выходит на связь с родными. Фото: ПСО "Ангел"Дмитрий не выходит на связь с родными. Фото: ПСО "Ангел"
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- Дима работает дальнобойщиком. С собой у него были деньги и документы, - говорят родственники молодого человека.

29-летний белорус Дмитрий Рудский пропал в Германии. Туда он направился в командировку. В последний раз на связь он выходил 7 апреля. Тогда он сообщил, что находится недалеко от Берлина на автостоянке, откуда 8 апреля около 06.00 ушел в неизвестном направлении. С того времени на связь с родными не выходит и о его местонахождении ничего не известно, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».

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