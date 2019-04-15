Прямую трансляцию пасхального богослужения в этом году проведут из костела в Бресте

Белтелерадиокомпания на Пасху 21 апреля будет рассказывать о католической традиции празднования этого дня. Фото: Оксана БРОВАЧ

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К празднику Воскресения Христова, который католики в этом году отмечают 21 апреля, Белтелерадиокомпания готовит эксклюзивные прямые трансляции.

Накануне Пасхи 20 апреля на телеканале «Беларусь 1» в 6:25 выйдет спецвыпуск духовной программы «Існасць».

Вечером в субботу начнется прямая трансляция пасхального богослужения. Обычно она проводится из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске. В этом году в честь 1000-летия города телевизионщики решили организовать трансляцию из Бреста. Праздничная служба начнется в 21:45 в костеле Воздвижения Святого Креста. Ее возглавит епископ Пинской епархии Антоний Демьянко.

Пасхальным утром в 6:35 в эфир выйдет обращение митрополита Тадеуша Кондрусевича к верующим.

Трансляцию пасхального богослужения впервые проведут из Крестовоздвиженского костела в Бресте.Фото: Оксана БРОВАЧ

На телеканале «Беларусь 2» 20 апреля в 22:05 покажут эпическую драму «Воскресенье Христа» режиссера Кевина Рейнольдса, пишет belta.by.

А на телеканале "Беларусь 3" в 23.10 в Страстную Пятницу 19 апреля выйдет в эфир- музыкальная программа - молитвенное произведение Франсиса Пуленка, кантата Stabat Mater в исполнении симфонического оркестра и хора Белтелерадиокомпании.

А в 23.45 в пятницу начнется прямая трансляция Крестного пути из колизея с участием папы римского Франциска.

В 7.35 21 апреля начнется программа 1Камертон» с участием митрополита Кондрусевича. А в 16:00 состоится трансляция с площади Святого Петра в Ватикане, где папа римский произнесет послание и благословение Urbi et Orbi - городу и миру.