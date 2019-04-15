Штрафные баллы за нарушения ПДД в Беларуси могут ввести уже этой весной

Документ должны принять законодатели, прежде чем он вступит в силу. Фото: Оксана БРОВАЧ

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МВД завершили работу над законопроектом о балльной системе борьбы с нарушителями ПДД. Об этом министр Игорь Шуневич рассказал журналистам, пишет belta.by.

- Мы завершили работу над проектом и отправили на согласование в компетентные органы. Насколько я знаю, все госорганы рассмотрели проект и высказали принципиальное согласие с ним. Остается законодательно принять нормативный документ. Надеюсь, это произойдет весной, - сказал министр внутренних дел.

Балльная система предусматривает начисление баллов за правонарушения в части правил дорожного движения. Будет прописано, сколько баллов «стоит» каждое нарушение. Если участник дорожного движения наберет лимит баллов, который прописан в законе, он на определенное время лишится водительского удостоверения.