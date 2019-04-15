2019-04-15T19:22:50+03:00
Общество
КП Беларусь

В 2018 году в Беларуси 91 человек умер после побоев в быту

А за четыре месяца этого года насилие в семье закончилось смертью 28 человек
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Окрики, оскорбления и удары в семье - не норма.Окрики, оскорбления и удары в семье - не норма.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Каждый день МВД фиксирует минимум одно сообщение о домашнем насилии во всех районах страны. Об этом рассказал начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, пишет belta.by.

В 2018 году милиция отреагировала более чем на 100 тысяч сигналов о насилии в семье. Тяжкими или особо тяжкими преступлениями закончились 370 семейных скандалов. А с начала этого года жертвами бытового насилия стали 28 человек. На учете из-за проявления агрессии в семье состоят около 8 тысяч жителей Беларуси.

- Особую озабоченность вызывают преступления против половой неприкосновенности - в прошлом году мы зарегистрировали 95 фактов. Из них 7 совершены в отношении взрослых, остальные - в отношении детей. И, к сожалению, с каждым годом цифра увеличивается. Мы активнее информируем общество и настаиваем на том, что не надо замалчивать, - комментирует цифры замначальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Олег Каразей.

МВД Беларуси с 15 апреля проводит профилактическую акцию «Дом без насилия». Ее цель - информировать о домашнем насилии, чтобы иметь возможность его предотвращать.

- Исследования, которые проходят в нашей стране, показывают, что, к сожалению, люди иногда и не понимают, что в отношении них происходит насилие. То есть тот факт, когда женщина за холодный борщ, или за не проведенную уборку, или «плохое воспитание детей» получает каким-то предметом по голове, воспринимается как часть семейной жизни, как часть воспитания со стороны мужа, - такое недопустимо. Потому что вначале окрики, потом замахивания, затем удары и, к сожалению, в итоге мы приходим к статистике, когда в прошлом году зафиксирован 91 факт смерти от побоев в быту», - приводит пример Олег Каразей.

Для пострадавших от насилия в семье работает горячая линия 8-801-100-8-801.

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