Под Могилевом обнаружили останки погибших в 1941 году солдат

Изменить размер текста: A A

Останки нашли возле деревни Гаи Могилевского района. Там работают 52-й отдельный специализированный поисковый батальон Минобороны, а также сотрудники областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру» и курсанты Могилевского института МВД.

Поисковики намерены поднять останки красноармейцев, которые до сих пор числились пропавшими без вести. В первый день экспедиции найдены останки 9 человек.

- Работы по поиску захоронений воинов погибших во время Второй мировой войны только начались, но первые находки уже есть — это останки пяти красноармейцев, а также найденные рядом с ними каски, патроны, оружие и личные вещи бойцов, - рассказал руководитель историко-патриотического клуба Николай Борисенко, его цитирует mogilevnews.by.

Место, где нужно проводить поисковые работы, специалисты вычислили по немецким аэрофотоснимкам 1942 года, на которых видны укрепления, траншеи.