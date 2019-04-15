2019-04-15T20:59:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Могилевом обнаружили останки погибших в 1941 году солдат

На месте захоронения работают поисковики
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: Роман РУЦКИЙ, mogilevnews.byФото: Роман РУЦКИЙ, mogilevnews.by
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Останки нашли возле деревни Гаи Могилевского района. Там работают 52-й отдельный специализированный поисковый батальон Минобороны, а также сотрудники областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру» и курсанты Могилевского института МВД.

Поисковики намерены поднять останки красноармейцев, которые до сих пор числились пропавшими без вести. В первый день экспедиции найдены останки 9 человек.

- Работы по поиску захоронений воинов погибших во время Второй мировой войны только начались, но первые находки уже есть — это останки пяти красноармейцев, а также найденные рядом с ними каски, патроны, оружие и личные вещи бойцов, - рассказал руководитель историко-патриотического клуба Николай Борисенко, его цитирует mogilevnews.by.

Место, где нужно проводить поисковые работы, специалисты вычислили по немецким аэрофотоснимкам 1942 года, на которых видны укрепления, траншеи.

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