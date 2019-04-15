2019-04-15T21:24:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске сбили школьника: выбежал на красный и разговаривал по телефону

Ребенок в больнице
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Ребенок попал под колеса, когда перебегал дорогу на красный.Ребенок попал под колеса, когда перебегал дорогу на красный.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Авария произошла 15 апреля на проспекте Машерова в Минске около 18:00. Под колеса автомобиля «Ниссан» угодил 11-летний школьник. Об этом сообщает Госавтоинспекция Минска.

Машина ехала со стороны улицы Даумана. На перекрестке на проезжую часть неожиданно выбежал ребенок. Со слов очевидцев, мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора, и в это время разговаривал по мобильному телефону.

Ребенка забрали в больницу. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, представитель Следственного комитета и специалисты госкомитета судэкспертиз.

Проводится проверка.

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