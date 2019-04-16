2019-04-16T10:10:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Милиция Орши выяснит, кто изувечил «собак-единорожек»

Правоохранительные органы просят откликнуться очевидцев
Наталья ПАРТОЛИНА
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Милиция Орши ищет тех, кто изувечил двух собак. Фото: Вконтакте.Милиция Орши ищет тех, кто изувечил двух собак. Фото: Вконтакте.
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В Орше правоохранительные органы начали проверку по факту причинения увечий двум бездомным собакам. Несколько дней назад от рук живодеров пострадали собаки, которые жили во дворе многоэтажки по проспекту Текстильщиков. В глаз каждой собаке кто-то воткнул инородный предмет. «Собаки ходят как единорожки, у них из глаз сантиметра на четыре эти палки торчат», - рассказали «Комсомолке» волонтеры, которые занимаются спасением собак.

- Выясняются обстоятельства, а также характер травм, полученных животными, проводится опрос жителей и поиск возможных очевидцев инцидента, - рассказали в УВД Витебского облисполкома. - Если вам что-либо известно по данному факту, просьба обратиться в РУВД по телефону 8 (0216) 51-83-77 или 102.

Волонтеры также обращаются к автовладельцам - возможно, чей-либо видеорегистратор зафиксировал, как собакам причинили увечья, или момент, когда кто-то приманивал и уводил двух черных бездомных собак.

Напомним, за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, истязание животных по ст. 15.45 КоАП РБ предусмотрена ответственность - штраф от десяти до тридцати базовых величин или административный арест.

- Если жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершено из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений или же совершено в присутствии заведомо малолетнего, то наступает уголовная ответственность по статье 339-1 УК РБ, которая предусматривает наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом. То же действие, совершенное повторно либо группой лиц, наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до одного года, или лишением свободы на тот же срок, - уточнили в УВД.

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