2019-04-16T11:06:49+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Шахтер», обыграв «Слуцк», догнал брестское «Динамо» в чемпионате Беларуси

«Горняки» подкрепляют чемпионские амбиции своей игрой
Захар ПЛАТОНОВ
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Сергей Ташуев дает напутствия Никите Татаркову. Фото: fcshakhter.byСергей Ташуев дает напутствия Никите Татаркову. Фото: fcshakhter.by
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В заключительном матче третьего тура чемпионата Беларуси по футболу солигорский «Шахтер» дома обыграл «Слуцк» - 1:0. Таким образом, солигорчане набрали 9 очков и сравнялись с брестским «Динамо».

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Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в таблице «Шахтер» стоит выше. На третьем месте с 7 очками идет минское «Динамо».

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев объяснил, почему его команда в основном забивает во втором тайме.

- Я еще до сезона говорил, что первые 8 - 10 туров все команды будут сражаться как сумасшедшие - первые таймы особенно. Это нормально. Хотя я недавно на теории команде сказал, мол, не дело, что мы из 12 мячей - до сегодняшней игры - 11 забили во втором тайме. И то в игре с «Белшиной» на Кубок забили на 44-й минуте - почти во втором тайме. Но это нормально. После сборов все команды держат уровень. Преимущество команды, которая более хорошо подготовлена, будет видно после 10-го тура. А сейчас все сражаются. Мы-то ничего не меняем специально играем как играем, но в первом тайме противодействие больше, - цитирует Ташуева сайт «Шахтера».

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