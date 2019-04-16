2019-04-16T11:17:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Со стрельбой останавливали водителя без прав в Гомельской области

24-летний житель Чечерска, управляя ЗИЛом, игнорировал требования ГАИ остановить машину
Захар ПЛАТОНОВ
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Грузовой ЗИЛ-131 был с верхом загружен ломом черного металла. Фото: gomel.mvd.gov.byГрузовой ЗИЛ-131 был с верхом загружен ломом черного металла. Фото: gomel.mvd.gov.by
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В понедельник рано утром рейдовая группа ГАИ УВД Гомельского облисполкома на автодороге между деревнями Волосовичи и Полесье обнаружила грузовой автомобиль, который двигался без габаритных огней и ближнего света. Госавтоинспекторы резонно решили остановить машину для проверки. Грузовой ЗИЛ-131 был с верхом загружен ломом черного металла.

Включив проблесковые маячки, сотрудники ГАИ потребовали у водителя остановиться, однако тот лишь увеличил скорость. Перевозчик металла старался блокировать автомобиль ГАИ, виляя по неширокой дороге из стороны в сторону. Автоинспекторы предупредили, что может быть применено огнестрельное оружие, затем сделали четыре предупредительных выстрела вверх. Но водитель двигался дальше. Только когда сотрудники произвели выстрелы по левому переднему колесу и в радиатор охлаждения, ЗИЛ прекратил движение.

За рулем находился 24-летний житель Чечерска. У него отсутствовали водительское удостоверение, какие-либо документы на автомобиль и на перевозимый груз, сообщили в УВД Гомельского облисполкома. В настоящее время проводится проверка.

Перевозчика металла останавливали со стрельбой в Чечерском районе. Комментарий официального представителя УВД Гомоблисполкома. Источник: УВД Гомельского облисполкома

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