2019-04-16T11:05:31+03:00
Спорт
КП Беларусь

Овечкин нокаутировал на льду 19-летнего соотечественника

После драки с Ови Андрей Свечников не смог сам подняться со льда и в игру не вернулся
Захар ПЛАТОНОВ
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Овечкин уложил Свечникова. Фото: GettyОвечкин уложил Свечникова. Фото: Getty
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Все утро спортивный мир обсуждает драку в НХЛ. Во время матча «Вашингтона» и «Каролины» Александр Овечкин и Андрей Свечников начали драку. 33-летний Овечкин, побивший недавно несколько рекордов НХЛ, побил и 19-летнего соотечественника. Пару ударов и Свечников на льду. Сам он подняться не смог – помогали партнеры по «Каролине». И в игру он не вернулся. Вероятно, вдобавок ко всему он еще ударился затылком об лед. Опыт боев и габариты у них разнятся: у Овечкин рост 187 см, вес 108 к, у Свечникова рост 189 см, вес 85 кг.

Оба игрока получили 5-минутные удаления. У Свечникова диагностировано повреждение верхней части тела, сообщили через твиттер «Каролины».

- Прежде всего надеюсь, что с ним все в порядке. Я не большой специалист по дракам, он — тоже. Он сам предложил подраться… Надеюсь, он в порядке. Не хочется, чтобы парень серьезно пострадал, - передал журналист RMNB Иан Оуленд в своем твиттере слова Александра Овечкина.

Для Овечкина это была первая драка с 2010 года в НХЛ (и четвертая за карьеру).

- Один парень скинул перчатки гораздо раньше другого. И это Ови, а не наш парень. Это немного расстраивает, потому что он получил травму. Это его первый бой. Он сыграл 90 матчей. Он никогда в жизни не дрался, и уверен, Ови это знал. Это меня беспокоит, — приводит слова главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора «Чемпионат» со ссылкой на обозревателя Washington Post Изабель Хуршудян.

Матч, кстати, завершился разгромной победой «Каролины» — 5:0. Счет в серии до 4 побед стал 2:1 в пользу «Вашингтона».

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