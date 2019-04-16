Насильник напал на 19-летнюю девушку в Новополоцке, его поймали через 15 минут

Мужчина затащил девушку в лесной массив и надругался над ней

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14 апреля в Новополоцке задержали мужчину, который напал на 19-летнюю девушку.

-В 23.15 в милицию позвонила жительница одного из домов по улице Комсомольской и рассказала, что недалеко от ее дома кричит женщина и просит о помощи. На место происшествия незамедлительно направили ближайшие наряды, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. – Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 39-летнего жителя Гомеля. Установлено, что он пристал на улице к девушке, затащил ее в лесной массив и совершил насильственные действия сексуального характера.

Чтобы поймать насильника, милиции потребовалось 15 минут. У задержанного внушительный список криминальных «подвигов» - раньше он был судим за хулиганство и нанесение телесных повреждений, в том числе и тяжких. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК Республики Беларусь.