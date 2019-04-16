2019-04-16T12:28:03+03:00
Минск
КП Беларусь

На следующей неделе в Минске запустят аттракционы. Билеты можно будет купить онлайн

В некоторых парках появится система видеонаблюдения
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В парке Горького аттракционы в 2019 году начнут работать 24 апреля.В парке Горького аттракционы в 2019 году начнут работать 24 апреля.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Аттракционы в минских парках имени Горького и Челюскинцев начнут работу 24 апреля. С этого сезона посетители смогут покупать билеты на карусели в том числе и в интернете.

Все карусели в этих парках оборудовали платежно-пропускной системой с видеонаблюдением. Посетители будут проходить через турникеты со считывающим устройством. Кроме того, вместе с чеком будут распространяться разовые билеты с QR-кодом или пластиковые карточки с возможностью пополнения баланса, а также разные виды абонементов на определенные аттракционы.

- Программно-аппаратный комплекс позволит также внедрить онлайн-продажи. Приобрести билет в первый раз можно будет всего за три клика, а после - за один. На электронную почту придет QR-код, и человек, поднеся экран телефона к сканеру турникета, сможет получить услугу, - цитирует belta.by главного инженера УП «Минскзеленстрой» Владимира Бабивского.

Аттракционы уже прошли техническое обслуживание и диагностику, и сейчас эксперты «Госпромнадзора» проводят финальную проверку перед стартом.

Скоро в парке Челюскинцев обустроят новую детскую площадку, где разместят батутный комплекс и детский многоуровневый лабиринт.

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