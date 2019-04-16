На следующей неделе в Минске запустят аттракционы. Билеты можно будет купить онлайн

В парке Горького аттракционы в 2019 году начнут работать 24 апреля. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Изменить размер текста: A A

Аттракционы в минских парках имени Горького и Челюскинцев начнут работу 24 апреля. С этого сезона посетители смогут покупать билеты на карусели в том числе и в интернете.

Все карусели в этих парках оборудовали платежно-пропускной системой с видеонаблюдением. Посетители будут проходить через турникеты со считывающим устройством. Кроме того, вместе с чеком будут распространяться разовые билеты с QR-кодом или пластиковые карточки с возможностью пополнения баланса, а также разные виды абонементов на определенные аттракционы.

- Программно-аппаратный комплекс позволит также внедрить онлайн-продажи. Приобрести билет в первый раз можно будет всего за три клика, а после - за один. На электронную почту придет QR-код, и человек, поднеся экран телефона к сканеру турникета, сможет получить услугу, - цитирует belta.by главного инженера УП «Минскзеленстрой» Владимира Бабивского.

Аттракционы уже прошли техническое обслуживание и диагностику, и сейчас эксперты «Госпромнадзора» проводят финальную проверку перед стартом.

Скоро в парке Челюскинцев обустроят новую детскую площадку, где разместят батутный комплекс и детский многоуровневый лабиринт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

100 лет назад в столичный парк Горького не пускали чернорабочих

В рубрике «Городские истории» «Комсомолка» вспоминает самые интересные истории о знаковых местах белорусских городов [читать дальше]