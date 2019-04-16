Поножовщина из-за тюремных татуировок: мужчина, который едва не зарезал двоих, будет сидеть 17 лет

В Витебске осудили мужчину, который пытался зарезать двоих собутыльников, поспорив с ними из-за тюремных татуировок. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Одного из собутыльников он ударил ножом три раза, второго - четыре, оба чуть не умерли

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15 апреля в Витебском областном суде вынесли приговор 30-летнему мужчине, которого обвиняли в покушении на убийство двоих человек.

Инцидент произошел 5 сентября 2018 года около мини-кафе «Филипок» на Московском проспекте в Витебске. В кафе отдыхали две компании. Мужчины разговорились и продолжили выпивать уже вместе. В какой-то момент они начали обсуждать тюремные татуировки, и у них возникли разногласия. Обстановка накалилась до такой степени, что мужчины подрались. В ход пошли не только кулаки, но и мебель - дрались стульями, а потом один из мужчин выхватил нож.

- Обвиняемый нанес потерпевшему К. три удара, причинив проникающие и непроникающие колото-резаные раны. Посчитав указанные действия достаточными для наступления смерти К., обвиняемый нанес потерпевшему Б. клинком ножа четыре удара. Посчитав свои действия достаточными для наступления смерти Б., он скрылся с места происшествия, - рассказали в пресс-службе Витебского областного суда.

Медикам удалось спасти обоих пострадавших. Обвиняемый, который раньше уже был судим, признан виновным в покушении на убийство двух человек и приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.