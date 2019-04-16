2019-04-16T14:16:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Сегодня вечером станут известны победители 116-го тура игры «Удача в придачу!»

Розыгрыш начнется в 18.20
Яна ПТИЧКИНА
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Главный приз разыграет ветеран космодрома Байконур Валентин Авилов.Главный приз разыграет ветеран космодрома Байконур Валентин Авилов.
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У каждого покупателя «Евроопт», получившего игровые коды с 8 по 14 апреля, сегодня есть шансы стать обладателем одного из призов 116-го тура. А это крупный денежный приз в 100 000 рублей, два приза по 50 000 рублей, три автомобиля и более 10 000 других призов. В честь минувшего Дня авиации и космонавтики главного счастливчика этого тура поможет определить Валентин Иванович Авилов - ветеран космодрома Байконур, заслуженный испытатель космической техники, полковник в отставке.

Розыгрыш начнется в 18.20 в столичном ТРЦ «Е-Сити» по адресу ул. Денисовская, 8. Наблюдать за происходящим онлайн можно будет только в интернете, на сайтах www.evroopt.by, www.ont.by, www.sb.by, www.belta.by, а также на официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях. Это связано с письмом Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в котором содержится требование полностью озвучить в телетрансляции все 400 «товаров удачи» и их стоимость, что потребует больше часа времени и невозможно в рамках эфира.

Желаем всем удачи!

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