В Минске BMW протаранил столб и сбил трех человек на остановке

BMW вылетел на остановку в Минске и сбил троих пешеходов. Фото: ГАИ

Автомобиль был с лысой резиной - с такой запрещено участие в дорожном движении [видео]

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Сегодня в Минске водитель легкового автомобиля не справился с управлением, и машина вылетела на остановку. Авария произошла на улице Плеханова, водитель на автомобиле BMW ехал в направлении проспекта Рокоссовского.

Поворачивая налево, он не справился с управлением и въехал в бордюрный камень, осветительную мачту, рекламный столб с афишами, а затем совершил наезд на трех людей, которые ожидали транспорт на остановке.

Один пешеход госпитализирован для осмотра, двое отказались от госпитализации. Водитель не пострадал.

При осмотре автомобиля была обнаружено, что на машине шины имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм. Это можно трактовать как неисправность, при наличии которой ПДД запрещено его участие в дорожном движении. В отношении водителя вынесено постановление об административном взыскании по ч. 3 ст. 18.12 КоАП (нарушение правил эксплуатации транспортного средства) - сообщает belta.by.