2019-04-16T14:20:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Женщина из Барановичей двадцать лет назад родила ребенка и закопала его на участке родственников

Останки младенца в полиэтиленовом пакете нашли после того, как родственница женщины проговорилась о давней трагедии
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Барановичах женщина родила младенца и закопала его. Это было 20 лет назад.В Барановичах женщина родила младенца и закопала его. Это было 20 лет назад.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В Барановичах на территории частного домовладения нашли останки младенца, завернутые в полиэтиленовый пакет.

- 16 апреля в 1 час 35 минут в Барановичский ГОВД позвонил 35-летний мужчина и рассказал, что во дворе его дома закопаны останки новорожденного ребенка. Об этом мужчина узнал случайно - он беседовал с сестрой, и та проговорилась, что двадцать лет назад их родственница родила ребенка и закопала его у них на участке, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома.

Следственно-оперативная группа немедленно выехала по адресу, который назвал мужчина. Действительно, в указанном им месте нашли полиэтиленовый пакет с костными останками ребенка.

Мать ребенка - 51-летняя жительница Барановичей - рассказала, что двадцать лет назад родила ребенка. При родах присутствовала ее знакомая. Младенца женщина закопала на земельном участке родственников.

Правоохранительные органы проводят проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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