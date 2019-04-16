В Гродно мужчина позвонил в милицию и требовал 2 миллиона долларов и самолет

Мужчина в Гродно захотел 2 миллиона долларов и самолет и решил позвонить в милицию. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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В понедельник, в 22.57, в милицию Гродно с мобильного телефона позвонил 41-летний мужчина. Звонивший требовал предоставить ему самолет и передать 2 миллиона долларов, иначе он взорвет себя. Особую опасность представлял тот факт, что гражданин находился в квартире жилого дома в гродненском микрорайоне Фолюш.

Как только было установлено местонахождение человека, звонившего на линию "102", туда были направлены сотрудники милиции. Никаких взрывных устройств в квартире обнаружено не было, а позвонить подтолкнули алкогольные напитки. И, наверное, воспаленное воображение. В данный момент действиям мужчины дается правовая оценка, сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.