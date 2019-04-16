2019-04-16T16:46:25+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно задержали мужчину, который совращал и насиловал несовершеннолетних

От злоумышленника пострадали минимум четыре мальчика
Захар ПЛАТОНОВ
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Правоохранителями выявлен гродненец, совращавший несовершеннолетних.Правоохранителями выявлен гродненец, совращавший несовершеннолетних.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Сотрудники наркоконтроля и противодействия торговле людьми УВД Гродненского облисполкома задержали 36-летнего мужчину, который совращал малолетних. Во всех случаях он заводил знакомства с подростками в интернете, затем под различными предлогами добивался с ними встреч, где и совершал насильственные действия сексуального характера вопреки воле потерпевших. Мужчину задержали в личном автомобиле Гродно в момент, когда он намеревался снова нарушить закон, сообщает УВД Гродненского облисполкома. В отношении мужчины возбужден ряд уголовных дел. Он находится под стражей.

В милиции отмечают, что наиболее эффективная мера, чтобы обезопасить ребенка, - обычное информирование о возможной опасности. Педофил не хватает ребенка за руку и силой не утаскивает его в безлюдное место. В 99,9% случаев ребенок по доброй воле следует за педофилом, увлеченный каким-либо заманчивым предложением. Зачастую жертвы педофилов - подростки с виктимным поведением (комплексом жертвы). На формирование комплекса жертвы влияют семь основных факторов, о которых можно почитать здесь.

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