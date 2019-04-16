2019-04-16T17:30:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Сергей Румас: «Цены в отелях во время Европейских игр подниматься не будут. Государство за этим будет следить»

Поделиться:
Минск усиленно готовиться к Европейским играм.Минск усиленно готовиться к Европейским играм.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас возглавляет оргкомитет по подготовке и проведению II Европейских игр в Беларуси. Он заявил, что роста цен в гостиницах Беларуси на время проведения Европейских игр не будет.

- Сегодня дирекция подписала соглашение со всеми крупными отелями. В этих соглашениях четко зафиксировано, что цены на период этого масштабного спортивного соревнования подниматься не будут. Естественно, власть будет отслеживать выполнение этого соглашения всеми его подписантами, – сказал Румас в эфире «Беларусь 1».

Ранее на площадке Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) было подписано дополнительное соглашение к меморандуму о гарантированном уровне тарифов на услуги перевозок пассажиров автомобилями-такси во время II Европейских игр.

Дополнительным соглашением определены порядок и условия использования разработанной МАРТ информационной эмблемы для обозначения диспетчеров такси, которые присоединились к меморандуму, и приняли на себя обязательство о не повышении тарифов на услуги такси с 15 июня по 5 июля 2019 года. Подписавшие документ диспетчеры такси приняли решение о применении в этот период тарифов на уровне не выше, чем по состоянию на 1 апреля текущего года.

На данный момент меморандум уже подписали 16 крупнейших диспетчерских служб такси.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Контрабандисты использовали квадрокоптер, чтобы переправить сигареты в Польшу
В Могилеве при ДТП на дороге опрокинулась маршрутка с пассажирами
В вузы на бюджет в Беларуси в 2019 году примут свыше 26 тысяч человек
В Гродно задержали мужчину, который совращал и насиловал несовершеннолетних
В Гродно мужчина позвонил в милицию и требовал 2 миллиона долларов и самолет
Женщина из Барановичей двадцать лет назад родила ребенка и закопала его на участке родственников
В Минске BMW протаранил столб и сбил трех человек на остановке
Сегодня вечером станут известны победители 116-го тура игры «Удача в придачу!»
Фотофакт. На проспекте Независимости столкнулись четыре автомобиля
Поножовщина из-за тюремных татуировок: мужчина, который едва не зарезал двоих, будет сидеть 17 лет
На следующей неделе в Минске запустят аттракционы. Билеты можно будет купить онлайн