Сергей Румас: «Цены в отелях во время Европейских игр подниматься не будут. Государство за этим будет следить»

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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас возглавляет оргкомитет по подготовке и проведению II Европейских игр в Беларуси. Он заявил, что роста цен в гостиницах Беларуси на время проведения Европейских игр не будет.

- Сегодня дирекция подписала соглашение со всеми крупными отелями. В этих соглашениях четко зафиксировано, что цены на период этого масштабного спортивного соревнования подниматься не будут. Естественно, власть будет отслеживать выполнение этого соглашения всеми его подписантами, – сказал Румас в эфире «Беларусь 1».

Ранее на площадке Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) было подписано дополнительное соглашение к меморандуму о гарантированном уровне тарифов на услуги перевозок пассажиров автомобилями-такси во время II Европейских игр.

Дополнительным соглашением определены порядок и условия использования разработанной МАРТ информационной эмблемы для обозначения диспетчеров такси, которые присоединились к меморандуму, и приняли на себя обязательство о не повышении тарифов на услуги такси с 15 июня по 5 июля 2019 года. Подписавшие документ диспетчеры такси приняли решение о применении в этот период тарифов на уровне не выше, чем по состоянию на 1 апреля текущего года.

На данный момент меморандум уже подписали 16 крупнейших диспетчерских служб такси.