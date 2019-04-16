В вузы на бюджет в Беларуси в 2019 году примут свыше 26 тысяч человек

Это больше, чем в прошлом году

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Более 26 тысяч абитуриентов в этом году смогут стать бюджетниками в белорусских вузах, информирует belta.by со слов Ирины Старовойтовой, замминистра образования.

– В вузы на обучение за счет средств бюджета планируется принять 26 тысяч 600 человек, что на 0,7 процента больше плана приема прошлого года, – уточнили в Минобразования.

Количество бюджетных мест увеличилось на медицинской и IT-специальностях, а еще факультетов физкультуры и спорта. А вот заочников планируется набрать на 3,4 процента меньше.

– На платную основу запланировано принять более 28 тысяч очников. Это так же больше, чем в прошлом году – на 1,5 процента, – добавила Старовойтова.

Таким образом, студентами 49 высших учебных заведений в этом году станут почти 55 тысяч человек – больше, чем год назад.

К слову, расширен и план приема в ссузы. На бюджет примут 25 тысяч 400 человек: увеличены места на обучение по техническим и медицинским специальностям. А вот заочных мест станет меньше, на 4,3 процента. Платно обучаться в средних специальных учебных заведениях смогут 15 тысяч абитуриентов.