2019-04-16T19:03:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Могилеве при ДТП на дороге опрокинулась маршрутка с пассажирами

Люди получили травмы
Надежда БУТОВИЧ
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Маршрутка от удара упала на дорогу. Фото: Олег Фойницкий.Маршрутка от удара упала на дорогу. Фото: Олег Фойницкий.
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Серьезная авария произошла в областном центре днем во вторник, 16 апреля, транслирует новость belta.by.

Столкновение двух транспортных средств случилось в Могилеве на улице Челюскинцев. На перекрестке автодорог на выезде в направлении от здания, где ранее размещалось РОВД Ленинского района города, в ДТП попали грузовик и пассажирский микроавтобус.

После удара грузовой машины и маршрутки, последняя опрокинулась прямо на проезжую часть. Сообщается, что некоторые из пассажиров микроавтобуса получили повреждения различной степени тяжести. На месте ЧП работала бригада медиков скорой медпомощи. О травмах водителей ТС не сообщается.

Из-за аварии образовалась пробка. Фото: Олег Фойницкий.

Из-за аварии образовалась пробка. Фото: Олег Фойницкий.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, из-за крупной аварии, на могилевских улицах близлежащих к месту ДТП образовались заторы.

По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят разбирательство и проверку.

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