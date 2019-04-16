Контрабандисты использовали квадрокоптер, чтобы переправить сигареты в Польшу

Квадрокоптер - далеко не первый летательный аппарат, которые используют контрабандисты. Фото: gpk.gov.by.

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Двух гродненцев задержали пограничники в Гродненском районе примерно в полутора километрах от госграницы в понедельник, 15 апреля, сообщают в пресс-службе Государственного погранкомитета.

Нарушители для своих преступных целей приспособили дрон марки Phantom 4. Правда, над квадрокоптером они сначала немного «поколдовали», приспособив его к транспортировке грузов. Таким образом, кустарным способ к летальному видеоаппарату были прикреплены восемь блоков сигарет.

Переправить партию два контрабандиста, 1987 и 1988 годов рождения, планировали на территорию Польши сообщникам. За нарушение пограничного режима и незаконное использование летательного аппарата в пограничной зоне без уведомления соответствующих служб, на молодых людей были составлены административные протоколы. Им грозит штраф величиной до 50 базовых величин. Собщается также, что и квадрокоптер, и блоки с сигаретами переданы сотрудникам таможни.