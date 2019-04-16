Проверять ручную кладь в аэропорту Минска будут по-другому

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В Национальном аэропорту Минска запланировано внедрить систему автоматического возврата лотков в пунктах досмотра, информирует «Белавиа» в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Так с 1 мая для прохождения досмотра ручную кладь нужно будет уместить в специальные лотки, которые будут «просканированы» интраскопом. Без лотка кладь досматривать будет запрещено. Таким образом, будут считаться ручной кладью только вещи, уместившиеся в лоток, в противном случае их нужно будет сдать в багаж.

– Максимальными габаритами ручной клади, в соответствии с требованиями Международной ассоциации воздушного транспорта, является багаж размером 56 на 45 на 25 сантиметров. Но у каждой компании размеры могут отличаться, – пояснили в пресс-службе.

Допустимый ручной багаж в «Белавиа» не должен превышать параметры: 55/40/20 сантиметров. В особых случаях, например, когда кладь – это балетная пачка или музыкальный инструмент – порядок досмотра сохраняется прежний.

– Благодаря запуску автоматизированной системы сократиться время на прохождение процедур досмотра, что увеличит пропускную способность пункта в преддверии летнего сезона, – добавили в пресс-центре национального авиаперевозчика.