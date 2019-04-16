2019-04-16T20:41:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о Соборе Парижской Богоматери: «Потеря, которая постигла всех христиан»

Глава страны выразил соболезнования Макрону и всем французам
Надежда БУТОВИЧ
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За сутки на возобновление Собора собрано более 700 миллионов евро. Фото: REUTERS/Philippe Wojazer.За сутки на возобновление Собора собрано более 700 миллионов евро. Фото: REUTERS/Philippe Wojazer.
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«Комсомолка» уже сообщала о страшном пожаре, который буквально уничтожил в центре Парижа культовый храм – Собор Парижской Богоматери.

О потери скорбит весь мир, и президент Беларуси так же прокомментировал происшествие.

От своего имени и от всего белорусского народа Александр Лукашенко выразил глубокое соболезнование в адрес французского президента Эммануэля Макрона и всех французов, проинформировали в пресс-службе главы страны.

Белорусский лидер подчеркнул, что сообщение о разрушительном пожаре в Соборе Парижской Богоматери вызвало в сердцах белорусов сожаление и скорбь.

– Мы разделяем с французским народом горечь от большой потери, постигшей всех христиан и международное сообщество, – объяснил Лукашенко, выражая надежду на быстрое восстановление «этого выдающегося памятника мировой архитектуры».

К слову, как сообщили журналисты французского телеканала BFM пожертвования, собранные за сутки на отстройку сгоревшего Нотр-Дам-де-Пари, уже превысили 700 миллионов евро.

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