Лукашенко о Соборе Парижской Богоматери: «Потеря, которая постигла всех христиан»
«Комсомолка» уже сообщала о страшном пожаре, который буквально уничтожил в центре Парижа культовый храм – Собор Парижской Богоматери.
О потери скорбит весь мир, и президент Беларуси так же прокомментировал происшествие.
От своего имени и от всего белорусского народа Александр Лукашенко выразил глубокое соболезнование в адрес французского президента Эммануэля Макрона и всех французов, проинформировали в пресс-службе главы страны.
Белорусский лидер подчеркнул, что сообщение о разрушительном пожаре в Соборе Парижской Богоматери вызвало в сердцах белорусов сожаление и скорбь.
– Мы разделяем с французским народом горечь от большой потери, постигшей всех христиан и международное сообщество, – объяснил Лукашенко, выражая надежду на быстрое восстановление «этого выдающегося памятника мировой архитектуры».
К слову, как сообщили журналисты французского телеканала BFM пожертвования, собранные за сутки на отстройку сгоревшего Нотр-Дам-де-Пари, уже превысили 700 миллионов евро.
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