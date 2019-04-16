2019-04-16T21:08:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Судимая могилевчанка украла для сожителя-наркомана в магазине дорогую рыбу

Обоим грозит тюремный срок
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина захотел дорогой рыбы, и сожительница ее для него украла. Фото: pixabay.com.Мужчина захотел дорогой рыбы, и сожительница ее для него украла. Фото: pixabay.com.
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О ЧП, произошедшем на днях в областном городе, информируют в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

В милицию обратились сотрудники продмага, которые заявили, что неизвестные похитили из магазина продукты на сумму чуть более 17 рублей. Немолодая пара – мужчина и женщина в тот день, якобы выбирая продукты, схватили из морозильника рыбное филе «подороже» и, несмотря на оклики очевидцев и продавцов, убежали прочь.

Вскоре грабителей вычислили ими оказались жители Могилева: 33-летняя женщина и ее 38-летний кавалер. Оба ранее судимые: могилевчанка – за воровство, грабеж и мошенничество, а мужчина – за употребление наркотических веществ. Как выяснилось, они зашли в магазин собираясь купить обычные продукты, но мужчине захотелось изысков, на которые денег бы не хватило.

Материалы переданы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по обвинению в грабеже. Максимальное наказание «любителям дорогой рыбы» – заключение на 4 года.

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