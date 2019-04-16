2019-04-16T21:45:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин украл в кафе стульчак из красного дерева за €180, а потом сам принес его в милицию

Молодому человеку грозит уголовная статья за кражу
Надежда БУТОВИЧ
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Вор принес украденный стульчак в милицию, когда кража получила огласку в СМИ. Фото-иллюстрация: pixabay.com.Вор принес украденный стульчак в милицию, когда кража получила огласку в СМИ. Фото-иллюстрация: pixabay.com.
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Столичная милиция задержала похитителя, который унес 19 марта из туалета одного из заведений общепита Минска дорогостоящий стульчак, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Ранее сообщалось, что кража произошла в минском кафе в марте вечером, примерно в 18.40 часов. Ценный предмет, изготовленный из красного дерева, был оценен в 180 евро.

После того, как «фоторобот» воришки появился в СМИ, ему позвонили знакомые, тогда он решил прийти в милицию с повинной, прихватив с собой и похищенный стульчак.

Правоохранителям молодой человек рассказал, что совершил кражу как бы «походя». Он долгое время спорил из-за стульчака с соседом по общежитию, и чтобы наконец-то унять ругань, пошел покупать сей предмет в магазин, по дороге зашел в кафе, а там – и в уборную, где и увидел нужную вещь. Решив сэкономить, снял «кафешный» стульчак и спрятал его в портфеле.

Действиям злоумышленника находятся на правовой оценке, а в милиции поблагодарили СМИ за содействие в раскрытии кражи.

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