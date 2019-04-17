В Браславе пассажирка маршрутки сломала ногу

ГАИ напоминает пассажирам: выходить из автомобиля нужно после его полной остановки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Это произошло в Браславе. Водитель маршрутки при повороте направо резко притормозил, чтобы пропустить пешеходов на нерегулируемом переходе. В этот момент 64-летняя пенсионерка упала, сообщил belta.by начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Женщина сломала ногу и получила ушибы. Как говорит пострадавшая, она заранее встала со своего места, чтобы выйти на ближайшей остановке. В салоне маршрутки находились еще пассажиры, они не пострадали.

ГАИ напоминает пассажирам: выходить из автомобиля нужно после его полной остановки.