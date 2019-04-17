Немец украл у белоруски крестик и цепочку на сумму свыше 7 тысяч рублей

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Стражи порядка задержали 41-летнего гражданина Германии, который украл у своей знакомой золотой крестик, инкрустированный бриллиантами, и золотую цепочку на сумму свыше 7 тысяч рублей. Накануне милицию обратилась 30-летняя жительница Минского района. Женщина рассказала, что после общения с жителем Германии у нее пропали крестик и цепочка. Как выяснилось, вечером 13 апреля девушка, находясь в одном из столичных клубов, познакомилась с 41-летним мужчиной. Выпив спиртное, пара отправилась в гостиницу к иностранцу, где общение продолжилось.

- Проведя в гостях некоторое время, девушка решила поехать домой. Наутро по месту жительства она обнаружила пропажу золотого крестика и золотой цепочки. Вернувшись в гостиницу к иностранцу и узнав, что тот уже съехал, а в номере украшений не нашлось, девушка обратилась в милицию, - сообщает ГУВД Мингорисполкома. - В ходе четко слаженных оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан в Гомеле оперативниками, следуя к границе. При этом при себе у него были обнаружены те самые крестик, инкрустированный бриллиантами, и цепочка.

Сейчас мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205 УК РБ (Кража).