Кому достались 100 000 рублей от «Евроопт»?

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Стали известны обладатели главных призов очередного тура игры «Удача в придачу!». Кому они достались?

Крупную сумму в 100 000 рублей выиграла Тареса Дашкевич из деревни Деновишки Сморгонского района Гродненской области. Обладателями еще двух призов по 50 000 рублей стали Татьяна Ермакова из города Крупки Минской области и Виктор Юрков из города Речица Гомельской области. Кроме того, своих новых хозяев нашли три автомобиля. Теперь на них будут ездить Иван Катышев из г. п. Шарковщина Витебской области, Мария Загорская из Гродно и Инна Шиленок из г. п. Шарковщина Витебской области. А кроме этого было разыграно еще более 10 000 других призов!

Розыгрыш следующего, 117-го тура игры «Удача в придачу!» состоится ровно через неделю, так что самое время запасаться игровыми кодами. Вдруг удача улыбнется именно вам?