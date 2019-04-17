Под Гродно в пожаре погибла хозяйка дачного дома

Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении. Фото: МЧС

Женщина приехала на дачу и занималась наведением порядка на своем участке

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В эту среду, 17 апреля, в первом часу ночи в МЧС поступило сообщение о пожаре дачного дома возле деревни Чеховщина Гродненского района.

К приезду спасателей деревянный дом был охвачен огнем. В жилой комнате на полу, под обломками сгоревших строительных конструкций пожарные обнаружили тело женщины, предположительно 54-летней хозяйки.

Как говорят соседи, на дачу женщина приехала накануне и занималась наведением порядка на участке.

Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает МЧС.