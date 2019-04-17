В Новогрудке горел цех по производству полуфабрикатов

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ЧП произошло 16 апреля утром в Новогрудке: на предприятии по производству полуфабрикатов по улице Мицкевича произошел пожар.

К приезду спасателей горела кровля подсобного помещения, в цехе по переработке мяса было плотное задымление.

- Выяснилось, что на момент возгорания цех не эксплуатировался, поскольку в нём проводились ремонтные работы. Огнём повреждено перекрытие и кровля на площади 8 кв.м. На ликвидацию возгорания потребовалось около десяти минут, - сообщает МЧС.

Причину пожара сейчас устанавливают специалисты. Основная рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки во время ремонтных работ.