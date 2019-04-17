КП Беларусь
23-летнего уклониста от призыва задержали в минском аэропорту
Молодой человек находился в розыске
В отношении парня было возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва на воинскую службу.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В минувший вторник, 16 апреля, около 6 часов утра в Национальном аэропорту Минск на авиарейсе «Нур-Султан-Минск» был задержан 23-летний белорус, сообщает Госпогранкомитет. Как выяснилось, молодой человек находился в розыске – в отношении него было возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва на воинскую службу.
В тот же день при оформлении рейса, следующего в Тель-Авив, был задержан россиянин, подозреваемый в убийстве. Мужчина скрывался от российских правоохранительных органов.