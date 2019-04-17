2019-04-17T13:53:53+03:00
Минск
КП Беларусь

В Уручье пришла косуля: животное травмировано

На помощь животному вызвались спасатели
Евгения ПОПКО
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Животное было травмировано и не убегало от людей. Фото: агентство "Минск-Новости"Животное было травмировано и не убегало от людей. Фото: агентство "Минск-Новости"
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Фото косули в минском микрорайоне "Уручье" появились в интернете сегодня, 17 апреля.

По словам очевидцев, косуля не могла встать на ноги. Фото: twitter.com/TorriWay

По словам очевидцев, косуля не могла встать на ноги. Фото: twitter.com/TorriWay

Животное было травмировано и не убегало от людей. Кто-то вызвал спасателей, сообщает агентство «Минск-Новости». Работники МЧС расставили вокруг косули конусы и остались рядом до приезда специалистов.

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